10.000 metri: Crippa debutta in Coppa Europa

Sabato 19 maggio il campione europeo e primatista italiano U23 dei 5000 metri si cimenterà per la prima volta sulla doppia distanza a Londra. In tutto cinque azzurri in gara. DIRETTA STREAMING.

18 Maggio 2018

di Alessio Giovannini

Yeman Crippa un 10.000 in pista non l'ha mai corso. Sabato 19 maggio in Coppa Europa a Londra sarà la sua prima volta su questa distanza. Un debutto che per l'occasione lo vedrà vestire la sua terza maglia azzurra in carriera a livello senior. 22 anni da compiere il 15 ottobre, il trentino delle Fiamme Oro è il campione europeo under 23 dei 5000 metri. La volata con cui nel 2017 a Bydgoszcz ha fatto suo il titolo continentale di categoria è stata spettacolare e impressionante come il bel progresso cronometrico appena centrato a Stanford nel prestigioso Payton Jordan Invitational. 13:18.83 è il tempo corso in California dall'allievo del tecnico Massimo Pegoretti ovvero record italiano under 23, "spodestando" dopo 33 anni un big del calibro di Francesco Panetta (13:20.93 nel 1985). Un risultato che, in chiave assoluta, ne fa il sesto azzurro alltime. "Quello di Palo Alto - le parole di Crippa alla vigilia del trofeo continentale - è stato un bel risultato, ma è solo un punto di partenza nella stagione degli Europei di Berlino. Sono curioso e al tempo stesso fiducioso riguardo a questo mio primo 10.000. State certi che ce la metterò tutta!".

Chi, invece, è alla sua sesta esperienza in questa specialità è Lorenzo Dini. Il 23enne gemello livornese delle Fiamme Gialle sui 10km in pista vanta un PB di 29:21.39 ottenuto un anno fa a Roma, mentre nel 2013 agli Europei juniores proprio questa distanza gli ha messo al collo la medaglia d'argento. Nel 2017, da matricola in Coppa Europa, chiuse al 16esimo posto con gli uomini dell'Italia Team sul secondo gradino del podio.

Al femminile c'è Giovanna Epis, azzurra già selezionata per la maratona dei prossimi Europei di Berlino. La 29enne veneziana dei Carabinieri si è migliorata a più riprese sui 42,195 chilometri fino al 2h29:41 di febbraio a Siviglia. I suoi 10.000 metri più veloci risalgono al 2011 con 33:44.01 a Rieti. Al suo fianco in questa trasferta la tricolore assoluta di mezza maratona Sara Brogiato, 28enne torinese dell'Aeronautica, accreditata con un PB di 34:45.41 e reduce dalla bella vittoria sui 25km della Sarnico-Lovere Run. Esordio in Nazionale assoluta, invece, per il giovane talento Nicole Reina. Nel curriculum della ventenne del CUS Pro Patria Milano il miglior tempo sui 10.000 metri è il 34:20.32 con cui nel 2014 all'Arena di Milano ha riscritto il record italiano under 18.

IL RESTO D'EUROPA - 99 atleti di 25 Nazioni gli iscritti per la Coppa Europa 2018 dei 10.000 metri: è l'edizione più partecipata da Lisbona 2000. Nel giorno in cui Londra e il Regno Unito sono in fibrillazione per il "Royal Wedding" sarà l'impianto del Parliament Hill Athletics Track ad accogliere la manifestazione nel contesto della popolare "Night of the 10,000m PBs" con il pubblico a fare il tifo direttamente in pista vicino agli atleti in gara. Nel 2017 gli uomini della Spagna avevano monopolizzato le prime tre posizioni con Antonio Abadia, Juan Perez e Carlos Mayo. Quest'anno il team iberico potrà contare anche su Adel Mechaal, l'oro europeo dei 3000 indoor al debutto sui 10.000. Attenzione anche alla Francia di Florian Carvalho, mentre i padroni di casa stavolta si affidano a Ross Millington che si presenta con il miglior tempo di accredito degli iscritti (27:55.06). Tra le donne il nome di spicco è Lonah Chemtai (PB 31:39.63), maratoneta di origine keniana che ha vestito la maglia di Israele sia a Rio 2016 che a Londra 2017. Il personale più veloce (31:14.21 nel 2008) appartiene alla 37enne tedesca Sabrina Mockenhaupt, mentre la Spagna scommette su Ana Lozano. Attesa al via anche l'olandese Jip Vastenburg, campionessa europea U23 in carica. Altre atlete da seguire la francese Sophie Duarte, la britannica Charlotte Arter e la romena Ancuta Bobocel.

STREAMING - La Coppa Europa dei 10.000 metri sarà trasmessa in diretta a questo LINK http://www.runjumpthrow.com/videos/23854

XXII COPPA EUROPA 10.000 METRI

Londra, 19 maggio 2018

La squadra italiana / Italian Team (5)



UOMINI/Men (2)



Yeman CRIPPA G.S. Fiamme Oro Padova Lorenzo DINI G.A. Fiamme Gialle

DONNE/Women (3)



Sara BROGIATO C.S. Aeronautica Militare Giovanna EPIS C.S. Carabinieri Sez. Atletica Nicole Svetlana REINA Cus Pro Patria Milano

